حكم قضائي يُلزم أوروغواي ببيع شعار "نسر نازي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قضت محكمة في أوروغواي، بضرورة أن تبيع الحكومة شعار النسر النازي المصنوع من البرونز الذي كانت قد تمت استعادته قبالة ساحل البلد الواقع في أميركا الجنوبية عام 2006، خلال 90 يوما، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية للأنباء.

وكان شعار النسر وتحته الصليب المعقوف، جزءا من مقدمة السفينة الحربية الألمانية "أدميرال غراف شبيه" التي غرقت قبالة ساحل أوروغواي في مستهل الحرب العالمية الثانية.

وكان الشعار مخبأ في صندوق مغلق في مخزن تابع لبحرية أوروغواي لأكثر من عقد.

يُذكر أنه يحق لحكومة أوروغواي استئناف الحكم.