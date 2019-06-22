3 مصابين في جرائم إطلاق نار بشعب وأم الفحم وطمرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب ثلاثة أشخاص، مساء السبت، بجراح متفاوتة جراء 3 جرائم إطلاق نار منفصلة في شعب وطمرة وأم الفحم.

وقالت مصادر طبيّة إن شخصًا أصيب بجراح خطيرة إثر جريمة إطلاق نار وقعت في قرية شعب، شماليّ البلاد، قبيل منتصف ليل السبت بقليل.

وبحسب مصادر طبيّة، أصيب شخص (44 عامًا) بجراح متوسّطة إثر تعرّضه لإطلاق نار في طمرة، نقل على إثرها لتلقّي العلاج في مشفى رمبام بحيفا.

وفي أم الفحم، أصيب شخص بجراح طفيفة إثر تعرّضه لإطلاق نار في ساحة منزله بالمدينة، مساء السبت.

نهاية أسبوع دامية

ومساء الجمعة، أصيب ثلاثة أشخاص بجراح متفاوتة جرّاء جريمتي إطلاق نار منفصلتين في مدينتيّ طمرة والطيبة؛ ففي طمرة، أصيب شخص بجراح متوسّطة بعد تعرضه لإطلاق نار قرب منزله، وقالت مصادر طبيّة إنه نقل لتلقي العلاج في مشفى رمبام بحيفا، أمّا في الطيبة، فأصيب شخص (25 عامًا) بجراح متوسطة وآخر بجراح طفيفة، إثر جريمة إطلاق نار، ونقلا لتلقّي العلاج في مشفى مئير.

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28 قتلى منذ بداية العام، منهم 6 نساء

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 28 بينهم 6 نساء منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قُتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.

وكانت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، قد أقرتا سلسلة من النشاطات، من أجل الضغط على الشرطة ومؤسسة الحكم، لملاحقة الجريمة المستفحلة، ونظمتا وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للشرطة في مدينة يافا، بتاريخ 29.05.2019 في إطار النشاطات الكفاحية ضد تواطؤ الشرطة، أمام استفحال الجريمة في المجتمع العربي.

ويعاني المواطنون العرب في البلاد من انعدام الأمن والأمان في ظل استشراء آفة العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في محاربة هذه الظاهرة وجمع السلاح.

وأضحت الجريمة بلا عقاب عندما تكون الضحية من المجتمع العربي، إذ ساهم عجز الشرطة عن فك رموز غالبية جرائم القتل بأن تكون الغالبية العظمى من جرائم إطلاق النار التي تسجل وتوثق بالبلاد من نصيب البلدات العربية.

وقالت قيادات عربية إن الشرطة تتواطأ مع العنف والجريمة في المجتمع العربي.