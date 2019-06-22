مُغرّدون يهاجمون محمد هنيدي بسبب أبو تريكة: "كتب نهايته بإيده"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثارَ حذفُ الفنان الكوميدي المصري، محمد هنيدي، لتغريدة كتبها عبر حسابه في موقع "تويتر"، لدعم لاعب كرة القدم المصري المعتزل، محمد أبو تريكة، ردة فعل من عشرات المغردين في "تويتر".

وحذف هنيدي تغريدته التي كتب فيها: "يا تريكة" بالإضافة إلى رموز أشكال القلوب، والتي تزامنت مع هتاف الجماهير “يا يا يا تريكة” عند الدقيقة 22 في المباراة الافتتاحية لمنتخب مصر ببطولة أفريقيا، التي تستضيفها مصر هذه الأيام.

وكتب مغرّد أوضح أنه يفخر باسم أبو تريكة: "مش هعمل زى محمد هنيدى واحذف التويتة لان اسم ابوتريكة فخر ليا".

وكتب مغرد آخر: "بإختصار : هنيدي أراد ان يدعم الإخوان في مخططهم وهو خلق شعبية سياسية لأبوتريكة فلقي هجوم شعبي كبير فحذف التغريدة وإنقلب عليه الإخوان .ودي كانت نهاية محمد هنيدي مع جمهوره. درس المستفاد : اللي يتحدى إرادة الشعب يبقى بيكتب نهايته بإيده".

وقال متفاعل مع الموضوع: "يا سادة يا محترمين بلوووووووك للاراجوز محمد هنيدي".

وعلّق متفاعل على أحد منشورات هنيدي قائلا: "لما تدعم ابو تريكة تخليك راجل و متخافش من حد و تمسحش تويتك زي محمد هنيدي".

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وكتب مُغرّد لخّص الموضوع وفق وجهة نظره: "عارف انت لما تبقي ماشي في الصاله في الشتا وصباعك الصغير يخبط في كرسي الانتريه فمن نرفزتك تقوم ضارب الكرسي بايدك فيتضح ان في مسمار يقوم راشق في ايدك محمد هنيدي كده بالظبط كتب التويته المصريين روقوه مسح التويته الاخوان فشخوه مات الكلام الكارت المحروق محروووق".