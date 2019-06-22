وسط إقبال كبير .. الموريتانيون يصوتون في الانتخابات الرئاسية

في السياسة 23 يونيو,2019 نسخة للطباعة

نواكشوط ـ وكالات: وسط إقبال كبير على مراكز الاقتراع، أدلى الموريتانيون أمس بأصواتهم لاختيار رئيس منتخب ديمقراطيا لأول مرة منذ استقلال موريتانيا قبل 59 عاما، فيما تشير تكهنات قوية إلى فوز وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني (62 عاما) التي تقوم حملته على استمرار الوضع الراهن.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاختيار من سيحل محل الرئيس محمد ولد عبد العزيز (62 عاما) الذي تولى السلطة عام 2008، ليترك منصبه بعد أن قضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة ويدعم محمد ولد الغزواني وهو وزير دفاع سابق. ومع ذلك، قد يحافظ ولد عبد العزيز على نفوذ كبير من وراء الكواليس. وقال في مؤتمر صحفي يوم الخميس إنه لا يستبعد الترشح مرة أخرى بعد خمس سنوات. وقال جيلز يابي، مؤسس مركز أبحاث غرب أفريقيا، إن الغزواني هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات ومن المرجح أن يواصل الحكم على نهج ولد عبد العزيز، لكن ما زال بإمكانه أن يحقق مفاجأة. وأضاف يابي “الغزواني شخص حصيف للغاية. قد لا يكون التغيير مجرد تجميل”.

وهناك خمسة مرشحين آخرين. واستقطب رئيس الوزراء السابق سيدي محمد ولد ببكر، المدعوم من أكبر حزب إسلامي في موريتانيا، حشودا كبيرة خلال الحملة الانتخابية ويعتبر المنافس الرئيسي للغزواني. وتركزت الحملة الانتخابية للغزواني على مواصلة التقدم الاقتصادي والأمني في عهد ولد عبد العزيز. ويشهد اقتصاد موريتانيا نموا وسيتلقى دفعة عندما يبدأ حقل غاز بحري كبير الإنتاج في أوائل العقد المقبل. وبدأ السياح العودة لرحلات الصحراء في موريتانيا بعد العزوف عنها لسنوات بسبب سلسلة من عمليات الخطف في عام 2009.

وفي السنوات الأخيرة، تجنبت موريتانيا هجمات الإرهابيين المرتبطين بتنظيمي القاعدة و”داعش” والتي أثرت بشدة على بلدان أخرى في منطقة الساحل بغرب أفريقيا مثل مالي المجاورة وبوركينا فاسو. وتشير وثائق لتنظيم القاعدة عثر عليها في مخبأ أسامة بن لادن في باكستان عام 2011 إلى أن قادة التنظيم ناقشوا اتفاقا محتملا للسلام في العام السابق مع الحكومة الموريتانية يتضمن الإفراج عن سجناء ودفع مبالغ مالية. ونفت الحكومة الموريتانية وجود مثل هذا الاتفاق وأرجعت نجاحها في منع هجمات الإرهابيين إلى عمل المخابرات وإعادة تأهيل المتشددين المسجونين.وحاول مرشحو المعارضة، ومن بينهم ناشط بارز مناهض للعبودية، الاستفادة من حالة الاستياء وسط الشباب بسبب رواتبهم المتدنية وسوء الرعاية الصحية. وما لم يحصل أحد المرشحين على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، فستجرى جولة ثانية للانتخابات الشهر المقبل.

هذا، وشهدت مراكز الاقتراع في العاصمة الموريتانية نواكشوط إقبالا كبيرا في الساعات الأولى لعملية بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية وهنأ ولد عبد العزيز، في تصريح بعد الإدلاء بصوته ، الشعب الموريتاني بمناسبة الانتخابات الرئاسية، ودعا إلى ضرورة جعل الخليج 365 فوق الجميع، فوق الرئيس، وفوق المترشحين، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار، لأنهما أساس التنمية والتقدم. وعبر ناخبون موريتانيون عن ارتياحهم للإدلاء بأصواتهم ، مؤكدين أن كثافة الإقبال تعكس رغبتهم في التعبير عن آرائهم .

من جانبه، عبر المرشح لانتخابات الرئاسة الموريتانية سيدي محمد ولد بو بكر عن قلقه الشديد إزاء ما وصفها بـ “مؤشرات مقلقة على تزوير الانتخابات”، مشيرا إلى أن الشعب الموريتاني يراقب ولن يقبل سرقة الانتخابات. وأوضح أن الشباب الموريتاني يراقب الانتخابات، ويواكب العملية، كما يراقبها الشعب كله، معبرا عن أمله في أن تستجيب السلطات لطلباتهم في ضمان شفافية الانتخابات. وأشار ولد بو بكر إلى ما اعتبرها “خروقات تشوب العملية، منها أن تشكيلة لجنة الانتخابات مخالفة للقانون، وكذا رفض الحكومة دعوة المراقبين الدوليين، ومنح صفقة بطاقات التصويت لنافذ يدعم مرشح النظام”. وعبر ولد بو بكر عن أمله في أن تستجيب السلطات للدعوات المتكررة من أجل ضمان شفافية الانتخابات، وأن لا تقف في وجه تطلعات الشعب الموريتاني، وشبابه بشكل خاص.

من جانبه ، قال محمد الامين ولد سيدي رئيس مكتب اقتراع في العاصمة إن العملية تسير بكل طبيعي ولم تسجل تجاوزات . وأكد ولدسيدي حضور ممثلي جميع المرشحين جميعا لعمليات الاقتراع ومختلف مراحل العملية . ويوجد أكثر من 100 مراقب دولي وصلوا لمراقبة الانتخابات منهم الاتحاد الافريقي وعدد من خبراء الاتحاد الاوروبي وهيئات من المجتمع المدني الموريتاني الافريقي. بينما أكد المرشح الرئاسي محمد ولد مولود أن أملهم في الانتخابات الرئاسية كبير، نظرا لما لمسوه لدى الناخب الموريتاني في كل موريتانيا من رغبة في التغيير، وذلك رغم ما وصفه بـ “اختطاف العملية الانتخابية منذ البداية”. ووصف ولد مولود ، في تصريح بعيد الإدلاء بصوته ، لجنة الانتخابات بأنها “هيئة حزبية تابعة لمرشح النظام”، مضيفا أن هناك ترتيبات فنية لا يدرون عنها أي شيء، ولا كيف يتم استخدامها. وأوضح ولد مولود أن ذلك تم بداية من اللائحة الانتخابية، وكذا آلية تجميع النتائج، مشيرا إلى أنهم “لا يرون أن العملية تمت بنزاهة”، معتبرا أن مناقصة بطاقة التصويت تمت من طرف واحد، واستفاد منها نفس المعسكر الذي هو خصم لهم في الانتخابات.