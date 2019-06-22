عمليات تهويد وهدم إسرائيلية واسعة بالأراضي المحتلة

القدس المحتلة ـ الخليج 365: قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقريره الأسبوعي إن مدينة القدس المحتلة تشهد مخططات تهويدية متواصلة تشترك فيها حكومة الاحتلال وبلدية موشيه ليئون والجمعيات الاستيطانية وتواطؤ القضاء الإسرائيلي بهدف تحجيم الوجود الفلسطيني في المدينة، من خلال شن سلطات الاحتلال الاسرائيلي حربا شاملة على المقدسيين خاصة بالتوسع في عمليات الطرد والتهجير القسري الجماعي كما هو جار هذه الأيام في منطقة واد الحمص في صورباهر، حيث خطر الطرد والتهجير القسري يتهدد مئة عائلة مقدسية بهدم 16بناية منها11تقع في المنطقة المصنفة (A) و3 تقع في المنطقة (C) واثنتان تقعان ضمن المنطقة المصنفة (B) بحجة قربها من جدار الفصل العنصري وهذا يشكل خطرا أمنيا، لا يمكن الاحتلال من مراقبة المنطقة، لكن الهدف الحقيقي لحكومة الاحتلال هو شق طريق استيطاني يربط ما بين مستوطنتي “هار حوماه” في جبل أبو غنيم مع مستوطنة “معاليه ادوميم”.وقد امهلت سلطات الاحتلال أهالي حي وادي الحمص بالقرية حتى تاريخ 18 يوليو القادم ، لتنفيذ قرارات هدم منازلهم “ذاتيًّا” أو يهدمها الجيش بعد هذا التاريخ.ويقع الجزء الأكبر من البنايات التي صادق الاحتلال على هدمها في منطقة مصنفة “A”، وهي حاصلة على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية. وقد حذرت مصادر مقدسية بان نجاح الاحتلال في ذلك فإن الخطر سيمتد ليشمل مئات البنايات بواقع آلاف الشقق السكنية على طول مقاطع جدار الضم والتوسع العنصري الملتف حول مدينة القدس ليشمل بنايات في شمال المدينة(حي المطار وكفر عقب وقلنديا) ووسط القدس (مخيم شعفاط وضاحية راس خميس وضاحية راس شحادة) وبنايات بالقرب من الجدار في بلدتي ابو ديس والعيزرية جنوب شرق القدس، وأخرى بالقرب من قرية الزعيّم وبلدتي حزما وعناتا شمال شرق المدينة. وأشار التقرير بانه واستكمالا لسياسة الهدم المتواصلة لبيوت المقدسيين يتجه ما يسمى بـوزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، المتطرف جلعاد أردان، لإقرار مشروع قانون يمنع الحكومة الفلسطينية من إقامة أي أنشطة في مدينة القدس المحتلة، ويقضى بفرض عقوبات جنائية والسجن لمدة 3 سنوات على من يشارك أو يمول أنشطة فلسطينية في القدس المحتلة.

من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة “أوتشا” إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت وصادرت 43 مبنًى يملكه فلسطينيون بسبب افتقارها إلى رخص البناء، مما أدى إلى تهجير 54 فلسطينيًا، وإلحاق الضرر بالكثيرين غيرهم. وأوضح المكتب في تقرير”حماية المدنيين” الذي يغطي الفترة ما بين 4 ـ 17 يونيو الجاري أن من بين المباني المتضررة سُجِّل 32 مبنًى في 11تجمّعًا سكانيًا في المنطقة (ج)، بما فيها تجمّع خربة الراس الأحمر في طوباس، حيث هُدم 11مبنًى في 12يونيو، بسبب موقعها ضمن حدود منطقة تصنّفها سلطات الاحتلال كمنطقة عسكرية مغلقة. وأضاف أنه في منطقة عسكرية مغلقة أخرى جنوب الخليل، هدمت قوات الاحتلال أربعة مساكن في تجمّعيْ حلاوة وخلّة الضبعة، كما هُدِم بئر مياه في قرية طمّون بطوباس بسبب موقعهما في محمية طبيعية، مما عطّل قدرة سكان القرية، الذين يقدَّر تعدادهم بنحو 13,600نسمة، على الوصول إلى المياه.

وأوضح تقرير “أوتشا” أنه منذ مطلع هذا العام وحتى الآن، أقدم مستوطنون على إتلاف نحو 4,000 شجرة يملكها الفلسطينيون.

وشملت الحوادث المتبقية إعطاب ست مركبات، وخطّ العبارات المسيئة على أسوار مسجد في قرية كفر مالك في رام الله وتدمير دفيئة زراعية تعود ملكيتها لمزارع من قرية وادي فوكين في بيت لحم. وخلال الفترة التي يغطّيها التقرير، أُصيبَ 238 فلسطينيًا بجروح في احتجاجات”مسيرة العودة الكبرى” التي جرت في يوم الجمعة 14 يونيو، من بينهم 70مصابًا نُقِلوا إلى المستشفيات.وأشار التقرير أنه فيما لا يقلّ عن 16مناسبة، وفي سياق فرض القيود على الوصول، أطلقت قوات الاحتلال النيران التحذيرية في المناطق المحاذية للسياج الحدودي وقبالة ساحل غزة، ما أدى لإصابة ستة فلسطينيين بجروح.وفي الضفة الغربية المحتلة، أُصيبَ ما مجموعه 15 فلسطينيًا بجروح في اشتباكات مع قوات الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة، نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وبالأعيرة المطاطية المغلفة بالمطاط والذخيرة الحية. وبحسب التقرير، فقد أصيب 10فلسطينيين في اشتباكات اندلعت خلال ثلاث عمليات بحث واعتقال في مخيم الجلزون للاجئين برام الله، وفي مدينة رام الله وقرية بني نعيم بالخليل.