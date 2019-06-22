الحكومة اليمنية تحمل (أنصار الله) مسؤولية تعليق عمليات (الأغذية العالمي)

على وقع عمليات لقوات التحالف بصنعاء

صنعاء ـ عواصم ـ وكالات: حمل وزير يمني في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي جماعة “أنصار الله” المسؤولية الكاملة عن الآثار المترتبة عن التعليق الجزئي لعمليات المساعدات الغذائية من قبل برنامج الغذاء العالمي في العاصمة صنعاء. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” عن عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة قوله:” إن تلاعب الجماعة بالمساعدات وتحويلها لغير المستحقين وممارسة المضايقات للفرق الميدانية للبرنامج وإعاقة الأعمال الإغاثية، كانت سبباً في توقف عمل البرنامج”. وطالب فتح وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن بممارسة الضغوط كافة ، لإيقاف “انتهاكات “انصار الله بحق العملية الإغاثية”. وأوضح فتح أن الحكومة لن تقبل أن يبقى الشعب اليمني في تلك المناطق “ضحية لممارسات جماعة انصار الله بحق العملية الإغاثية وتخاذل المجتمع الدولي”.

والخميس الماضي ، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تعليق أعماله في العاصمة صنعاء ما سيؤثر على نحو 850 ألف شخص، جراء التلاعب بالمساعدات وغياب استقلالية العمل في مناطق انصار الله.

من جهته ، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إنه يأمل أن تسود “النوايا الطيبة لأنصار الله ” حتى يتسنى للبرنامج رفع تعليق جزئي للمساعدات في اليمن وتفادي انهيار النظام الإنساني بالكامل. وقال بيزلي في مقابلة مع رويترز “نأمل أن تفكر السلطات في صنعاء بحكمة وتفعل ما في صالح الشعب”. وقال إنه والفرق التابعة للبرنامج تتحاور مع قيادات جماعة انصار الله وعقدت اجتماعات معهم مثل عبد الملك الحوثي وشقيقه اللذين بذلا قصارى جهدهما للتوصل إلى حل. وأضاف “هناك متشددون داخل حركة أنصار الله لا يعبأون بالشعب ولا يعبأون بأي شيء سوى تحقيق المكاسب وزعزعة الاستقرار”. وقال بيزلي إن برنامج الأغذية يقدر أن عشرة في المئة على الأقل من المساعدات الغذائية التي قدمها شهريا وتبلغ قيمتها 175 مليون دولار جرى توجيهها في مناطق خاضعة لسيطرة انصار الله للمساعدة في تمويل الصراع. وأضاف “النظام الإنساني بكامله معرض للخطر هنا”. وقال بيزلي “بيانات القياسات الحيوية تمكننا من ضمان عدم توجيه المساعدات” لمن لا تستهدفهم مضيفا أن برنامج الأغذية يدرس كل الخيارات الأخرى منذ 18 شهرا لكنه لم يجد خيارا سوى تعليق توزيع المساعدات. وقال بيزلي “هذا واحد من أصعب القرارات التي اتخذتها في حياتي على الإطلاق إن لم يكن الأصعب”. وأضاف “يمثل اليمن أسوأ كارثة إنسانية على وجه الأرض اليوم ويتفاقم ذلك بسبب توجيه المساعدات الغذائية بعيدا عن مستحقيها. لنصلي ونأمل التوصل إلى حل”.

على الصعيد الميداني، قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعي في اليمن، مواقع تابعة لأنصار الله في العاصمة صنعاء، فيما قتل عدد من عناصرهم في محافظة الضالع، وتقدم الجيش الوطني بمناطق في محافظة البيضاء امس. وطالت الغارات الجوية للتحالف أهدافا عسكرية لأنصار الله في معسكر “جربان” بمديرية “سنحان” جنوب العاصمة صنعاء. وفي محافظة الضالع، قتل ثمانية عناصر من أنصار الله من جراء تدمير آلية عسكرية استهدفت بصاروخ موجه في منطقة “الزبيريات”، شمالي المحافظة. وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن القوات المشتركة استهدفت الآلية عقب كسر زحف لأنصار الله باتجاه “الزبيريات”، حيث يسعى أنصار الله لاستعادة المواقع التي خسروها في الأيام الماضية. وفي تعز، قتل 7 من عناصر أنصار الله بينهم قيادي ميداني، وخبير متفجرات، بنيران قوات الجيش الوطني. وأشارت مصادر عسكرية إلى أن مواجهات اندلعت مساء امس الاول بين قوات الجيش الوطني وأنصار الله ، قرب معسكر الأمن المركزي شرق مدينة تعز، أسفرت عن مصرع سبعة عناصر من أنصار الله بينهم القيادي الميداني المدعو “أبو علي”، وخبير المتفجرات المدعو “أحمد الضلعي”. وفي محافظة البيضاء، تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تقدمها في محور “قانية الوهبية”، حيث ذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش تمكنت من تطهير العديد من المواقع التي كانت تتمركز فيها أنصار الله في ميمنة الجبهة، وتحاصر عناصرها المتبقية في مواقع “شبكة حوران”، من جميع الجهات.