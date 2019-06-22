الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة للإرهابيين بحماة

دمشق ـ الخليج 365 : أسقطت مضادات الدفاع الجوي السوري طائرة مسيرة بعد اقترابها من محيط مطار حماة العسكري، قادمة من مناطق سيطرة “جبهة النصرة” وحلفائها بالريف الشمالي للمحافظة. في حين استهدفت وحداته العاملة بريف حماة الشمالي مقرات وخطوط إمداد التنظيم التكفيري على محوري النقير والجبين بريفي حماة وإدلب.

وأفادت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” بأن مضادات أرضية تحمي مطار حماة العسكري أسقطت طائرة مسيرة للإرهابيين قبل وصولها إلى هدفها وهي مذخرة بصواريخ تحوي مواد شديدة الانفجار ومزودة بأجهزة تحكم “جي بي أر إس إل” ونظام إطلاق للقذائف. وردا على اعتداءاتها المتكررة بالصواريخ من مناطق انتشارها في منطقة خفض التصعيد على القرى والبلدات والنقاط العسكرية بريف حماة ذكرت “سانا” أن وحدات من الجيش نفذت رمايات مدفعية دقيقة وضربات بسلاح الصواريخ ضد مجموعات من إرهابيي “جبهة النصرة” تستقل آليات دفع رباعي مزودة بمدفعية ورشاشات على أطراف قرية النقير بريف إدلب الجنوبي باتجاه بلدة الهبيط على تخوم ريف حماة الشمالي. وأفادت الوكالة السورية الرسمية بأن الضربات أسفرت عن تدمير عدة آليات والقضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين فيما تراجعت الآليات المتبقية إلى الخطوط الخلفية في قرية النقير بين منازل الأهالي. وفي ريف حماة الشمالي طالت رمايات مدفعية الجيش تحركات إرهابيي “جبهة النصرة” و”كتائب العزة” على محور قرية الجبين وخطوط إمدادهم من بلدتي كفرزيتا واللطامنة بالريف الشمالي ما أدى إلى تكبيدهم خسائر مادية وبشرية. وأوقعت ضربات الجيش أمس الاول قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين ودمرت منصات إطلاق صواريخ لهم في أطراف بلدتي كفرزيتا واللطامنة بريف حماة الشمالي وفى بلدة المسطومة ومحيط جبل الأربعين بريف إدلب الجنوبي.

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