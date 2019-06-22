نواب نينوى يطالبون عبد المهدي والحلبوسي بإنهاء حالة النزاع على املاك الوقفين بالمحافظة

طالب نواب محافظة نينوى، الاحد، رئيس الوزراء ومجلس النواب بإنهاء حالة النزاع على املاك الوقفين في المحافظة.

وقال بيان مشترك صدر عن نواب نينوى، وتلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عدداً من نواب المحافظة عقدوا لقاءً خاصاً من اجل مناقشة القضايا العاجلة التي تخص وضع المحافظة"، مبينا انه "تمت مناقشة الصراع المتصاعد على املاك الأوقاف في نينوى ومراجعة حيثياتها".



وبحسب البيان فأن المجتمعين طالبوا "رؤساء الوزراء والنواب باستضافة رئيسي الوقفين السني والشيعي وبحضور ممثل عن رئيس الوزراء لحسم موضوع التداعيات التي تجري في المحافظة والمتعلقة بالوقفين وإنهاء حالة النزاع القائمة وبالشكل الذي يحفظ حقوق الجميع، وينأى بالمحافظة عن الاضطراب والتوتر".



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