البرازيل تبلغ ربع نهائي كوبا اميركا بخماسية في شباك بيرو

رياضة 2019-06-22 | 22:48 1,617 مشاهدة حسم المنتخب البرازيلي تأهله لربع نهائي كوبا أمريكا 2019، بخماسية نظيفة في شباك بيرو. وافتتح كاسيميرو التسجيل للسيليساو بهدف في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول. وأضاف روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 19. وواصل المنتخب البرازيلي ضغطه، ليسجل إيفرتون سواريس هدفًا ثالثًا في الدقيقة 32.

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وأحرز داني ألفيس الهدف الرابع في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني. وأحرز داني ألفيس الهدف الرابع في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني. الهدف الخامس سجله ويليان في الدقيقة 90 قبل نهاية المباراة. وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، أهدر جابريل جيسوس ركلة جزاء للبرازيل. بهذه النتيجة رفع المنتخب البرازيلي رصيده للنقطة السابعة في الصدارة وتأهل لربع النهائي. وتجمد رصيد بيرو عند النقطة الرابعة، أما منتخب فنزويلا يحتل المركز الثاني بخمس نقاط بعد الفوز على بوليفيا التي تتذيل المجموعة بلا نقاط.







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