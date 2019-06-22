إرهاب إيران بأفريقيا ورشاوى قطر.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم السبت الـ22 من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة، تبرز تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: العمل العسكري ضد إيران لا يزال مطروحا، بعد عام من كشف "فضيحة المطار".. أمريكية تقر بتلقي رشوة قطرية، "الوحدة 400".. رأس حربة إيران الإرهابية في أفريقيا، نائب رئيس "العسكري السوداني": انحيازنا للثورة صادق، حفتر وسلامة يبحثان الانتقال لـ"الحل السياسي" بليبيا، مبعوث أمريكا الخاص بإيران يتهم النظام بسرقة أموال الشعب، النيابة السودانية تستجوب الصادق المهدي بشأن انقلاب 1989، عباس: مستعدون لحوار مع الإسرائيليين حول القضايا المالية العالقة.

أما بالاقتصاد تطالعون: دول "أسيان" إلى جوار الصين في حربها التجارية مع أمريكا، أنجولا تبدأ "عصرا جديدا للنفط" بمساندة دولية، مؤسسة و7 دول تسيطر على 71% من احتياطيات الذهب، 17 شركة طيران حتى الآن.. تعرف على مقاطعي "الأجواء الخطيرة" لإيران، شركة مصرية تنفذ مشروعا بتروليا في السعودية بنصف مليار دولار، الفيدرالي يطمئن مصارف أمريكا قادرة على مواجهة الصدمات القاسية.

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وفي الملاعب: ليفربول يخطط لاستعادة كوتينيو من برشلونة.

وفي الفن تقرأون: الممثلة التونسية سلمى جلال: أتمنى أن أسير على خطى هند صبري.

وللتعرف على مزيد من الأحداث.. يمكنكم مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة بـالضغط هنا