مقتل 3 إرهابيين بـ"الشباب الصومالية" في اشتباكات مع الأمن الكيني

قتلت قوات الأمن في كينيا ثلاثة يشتبه بأنهم من مسلحي حركة الشباب الإرهابية الصومالية بعد قيامهم بمهاجمة مركز شرطة ببلدة جاريسا قرب الحدود.

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وقالت الشرطة الكينية، في بيان، إن الحادث وقع مساء أمس الجمعة بعد أن أغار مسلحون على معسكر تستخدمه قوات شرطة الحدود، دون أن يصاب أحد من قوات الأمن في العملية.

وأوضح البيان أن قوات الأمن اشتبكت مع العناصر المسلحة وبعد وصول تعزيزات سريعة من القوات الخاصة تم صد المهاجمين، وقتل ثلاثة منهم".

وتشن حركة الشباب الإرهابية الصومالية بين الحين والآخر هجمات في كينيا للضغط على نيروبي لسحب جنودها من الصومال.