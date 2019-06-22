صحف ألمانية: أردوغان ديكتاتور ومستقبله على المحك

قالت صحف ألمانية إن الانتخابات البلدية المقررة غدا الأحد، في إسطنبول تضع مستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه على المحك، وسط توقعات بخسارة مرشحه بن علي يلدريم للمرة الثانية أمام مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو.

وعقب خسارة العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية الأخيرة، وفقدانه أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، دأب أردوغان على اختلاق الأكاذيب والزعم بوقوع مخالفات تصويتية لإعادة الانتخابات في المدينة مرة أخرى، وهو ما حدث في 6 مايو/أيار الماضي، حينما قررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة التصويت داخل المدينة في 23 يونيو/حزيران.

وقالت صحيفة "دي فيلت": إن "النظام التركي واحد من أكبر النظم الديكتاتورية في العالم حاليا، ورغم ذلك لم يستطع أردوغان فرض مرشحه لبلدية إسطنبول بن علي يلدريم على الناخبين، وبات قريبا من خسارة ثانية على أيدي مرشح حزب الشعب أكرم إمام أوغلو في أقل من 3 أشهر".

وأضافت "لا بد أن نبدي إعجابنا الكبير بمقاومة الأتراك لهذا الديكتاتور، وسيطرة أردوغان الكاملة على الإعلام والقضاء وفصل الآلاف من الموظفين، واعتقال عشرات الآلاف لم تنجح في إخضاع الشعب التركي، لقد بات واضحا كلما ازداد تجبر أردوغان ندرت مكاسبه الانتخابية".

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ومن جانبها، قالت صحيفة "دي تسايت" الألمانية "لم تحظ انتخابات بلدية بمثل الاهتمام الذي حظيت به انتخابات إسطنبول داخل وخارج تركيا، الأمر لا يتعلق فقط بمقعد عمدة المدينة التي تعد العاصمة الاقتصادية لتركيا، ولكن يمتد ليشمل مستقبل أردوغان وحزبه العدالة والتنمية".

وأضافت "خسارة أردوغان الانتخابات تضع مستقبله السياسي على المحك، ويهدد بتفكيك حزبه على المدى الطويل"، مشيرة إلى أن الخسارة مرة ثانية ستكون بداية النهاية لعصر أردوغان".

وتابعت أن الأصوات الناقدة للسياسة الحالية داخل الحزب الحاكم، وفي مقدمتها أحمد داوود أوغلو ستكسب زخما، وسيجرى التعاطي مع فرصة تشكيل حزب منشق عن العدالة والتنمية بجدية.

وتجرى الانتخابات البلدية في إسطنبول الأحد، حيث يتنافس أكرم أوغلو مع مرشح العدالة والتنمية بن علي يلدريم على منصب عمدة المدينة، وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة تقدم أكرم على بن علي يلدريم.