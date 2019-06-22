الان تتابع كاتب أمريكي: لا حل إلا بتغيير نظام طهران وسقاية خامنئي من كأس السم التي يصنعها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

يبدو أن تصريح ترامب بشأن عدم سعيه لتغيير النظام في إيران يلقى اعتراضا كبيرا في الأوساط السياسية الأمريكية في هذه الآونة ، ففي مقال لأحد كتابها المشهورين اختلفت الواشنطن بوست مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيه أنه يرى أن السعي لتغيير النظام الإيراني في الوقت الحالي غير مجدٍ ورأي الكاتب أنه لا يرى بديلا عن تغيير النظام الإيراني و إذاقة خامنئي من نفس كأس السم التي يصنعها لإنهاء هذه المواجهة.

وقال الكاتب ديفيد إيجناتيوس إن إيران لا تريد أن تطيل من لعبة الصراع مع الإدارة الأمريكية في الخليج الفارسي للهروب من خناق العقوبات الأمريكية، بينما يريد ترامب عكس ذلك في إطالة أمد اللعبة لاستنزاف قدرات إيران وحلحلة النظام.

وأضاف الكاتب أن سياسة إيران هذه ربما تعطي تفسيرا مباشرا لأحداث الشهر الماضي في الخليج – تصعيد إيران المستمر للضربات التي يمكن إنكارها ورد الفعل العسكري المقيد نسبياً من الرئيس ترامب. كل جانب لديه قواعد لعب مختلفة، تمليها اهتماماته وموارده وقدرته على مواصلة العمليات.

قفزت كلتا الدولتين بالقرب من الحافة يوم الخميس، حيث أسقطت إيران طائرة بدون طيار من طراز RQ-4 Global Hawk بالقرب من مضيق هرمز. قام ترامب بتغريد “لقد ارتكبت إيران خطأً كبيراً!” لكن الولايات المتحدة لم تتخذ في البداية أي عمل عسكري علني.

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إليكم الخطر في المستقبل: ربما لا تستطيع إيران الخروج من لعبة الضغط هذه دون خلق أزمة أكبر تجبر التدخل الدولي – ربما هجوم إيراني يقتل الأمريكيين ويؤدي إلى انتقام أمريكي قاس. لا تريد إدارة ترامب مثل هذه الحرب – على الأقل ، حتى الآن – لأن المسؤولين يعلمون أنه مع كل يوم من العقوبات تصبح إيران أضعف، وفقا للكاتب.

بدأت إيران في تصعيد تكتيكاتها في أوائل شهر مايو ، بعد أن اتخذ ترامب قرارين في الشهر السابق بتشديد الخناق في العقوبات أكثر، والولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري منظمة إرهابية، وأنهت إعفاءات من عقوبات تصدير النفط، والسعي لدفع عائدات النفط في طهران نحو الصفر.

كانت إيران تخطط لانتظار ترامب. لكن بعد تحركات الخنق هذه، غيرت طهران استراتيجيتها، قرر الإيرانيون أن يقاتلوا في طريقهم، فاختاروا في الغالب إستراتيجية لعمليات يمكن إنكارها من خلال الوكلاء. هاجم حلفاؤهم الحوثيون في اليمن خطوط أنابيب النفط السعودية والمطارات المدنية ومحطات الطاقة وأهداف أخرى. يبدو أن قوات الحرس الثوري لديها صهاريج نفط ملغومة خلسة.

هذه التكتيكات المحدودة لم تجبر الولايات المتحدة على التراجع ، وصعد الإيرانيون يوم الخميس بإسقاط الطائرة الأمريكية بدون طيار. ستكون الخطوة التالية المحتملة للولايات المتحدة هي إرسال مرافقين مقاتلين من طراز F-18 لمرافقة الطائرات بدون طيار الكبيرة.

عندما تدرك أن ترامب يسعى لإطالة اللعبة سيكون وصف ترامب بالحوادث في الخليج العربي على أنها “صغيرة للغاية” منطقيا بالنسبة لك.

لكن في الوقت الحالي يبدو أن ترامب لا يريد حرب إطلاق نار؛ إنه يشن بالفعل حربا اقتصادية ناجحة، وربما يكون مكملا بإجراءات سرية في المجالات الإلكترونية وغيرها. في كل مرة يُسأل فيها وزير الخارجية مايك بومبيو علانية عن منحدر للخروج في هذه الأزمة، يكرر أنه يجب على إيران قبول قائمة مطالبها المكونة من 12 نقطة ، والتي ترقى إلى حد وقف جميع التطورات النووية والإجراءات بالوكالة في اليمن وسوريا والعراق ولبنان. وأفغانستان. في الأساس، إنها دعوة للاستسلام. قد يستقر بومبيو على شريحة أصغر من الإذلال الإيراني.