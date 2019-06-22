نتانياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة جديدة

أظهر استطلاع رأي أجراه معهد "مأغار موحوت" الإسرائيلي، تقدم حزب الليكود الإسرائيلي في أي انتخابات للكنيست، وذلك بحصوله على 34 مقعداً.

وأوضح الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة (معاريف) العبرية، أن حزب "كاحول لافان"، سيحصل على 33 مقعداً في حال أجريت الانتخابات خلال الشهر الجاري، مشيراً إلى أن معسكر اليمين بدون حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، سيحصل على 60 مقعداً، ما يعني أنه لا يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي.

وحسب الاستطلاع، فإن حزب اسرائيل بيتنا سيحصل على ثمانية مقاعد، وهي أعلى من النتيجة التي حصل عليها في الانتخابات السابقة والتي كانت خمسة مقاعد.

ويشير الاستطلاع، إلى أن الأحزاب الدينية ستحافظ على النتائج التي أحرزتها في الانتخابات السابقة التي جرت في نيسان (أبريل) الماضي، حيث حصلت على 16 مقعداً من أصل 120، بواقع ثمانية مقاعد لحزب "يهدوت هتوراه"، ومثلها لحزب "شاس".

وسيحصل اتحاد حزب اليمين، وفق الاستطلاع، على ستة مقاعد، فيما سيكون نصيب حزب "ميرتس" خمسة مقاعد، وحزب "اليمين الجديد" أربعة مقاعد، ومثلها لحزب "العمل".

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وبيّن الاستطلاع، أن تمثيل الوسط واليسار الإسرائيلي سيقتصر على 42 مقعداً، فيما ستحصل الأحزاب العربية على عشرة مقاعد إذا ما خاضت الانتخابات في قائمتين منفصلتين.

وحسب الاستطلاع، فإن بنيامين نتنياهو، لن يتمكن من تشكيل حكومة، إذا أراد الاعتماد على أحزاب اليمين فقط، لأن ليبرمان قد لا ينضم إليها إثر الاتهامات المتبادلة بينهما في أعقاب حل الكنيست وتبكير الانتخابات.

كما يشير الاستطلاع، إلى أن بيني غانتس لن يتمكن من تشكيل حكومة، ما قد يؤدي إلى استمرار الأزمة السياسية الحاصلة بعد الانتخابات الأخيرة، لافتاً إلى أن ذلك يدفع إلى حكومة وحدة (كاحول لفان والليكود).

يذكر أنه من المقرر أن تجري انتخابات الكنيست المبكرة في أيلول (سبتمبر) المقبل وذلك بعد عدة أشهر من انتخابات لم يتمكن من خلالها نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة.

ولم يتمكن نتنياهو من الحصول على 61 صوت لتشكيل حكومته الجديدة، حيث رفض ليبرمان عروض نتنياهو للمشاركة بالحكومة الأمر الذي أدى إلى انتخابات مبكرة.