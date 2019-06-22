شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: عقوبات جديدة مشددة على إيران.. الاثنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن) أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (السبت)، أنّ عقوبات جديدة «مشددة» ستفرض على إيران الاثنين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (السبت)، أنّ عقوبات جديدة «مشددة» ستفرض على إيران الاثنين. وكتب الرئيس الأمريكي عبر موقع «تويتر»: «سنفرض عقوبات إضافية مشددة على إيران الاثنين»، مضيفاً «لا يمكن لإيران أن تملك أسلحة نووية».



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