زيارة مرتقبة لمسؤول سعودي رفيع الى “إسرائيل”

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطانية، اليوم السبت، عن زيارة لرئيس الاستخبارات السعودي إلى “إسرائيل”، نهاية الأسبوع الجاري.

ولم يذكر الموقع اسم المسؤول السعودي، لكن آخر من ترأس هذا المنصب كان خالد الحميدان، نادر الظهور إعلامياً.

وذكر الموقع أن المسؤول سيتوجه نهاية الأسبوع إلى “تل أبيب”؛ من أجل الضغط على المسؤولين الإسرائيليين لشن ضربة ضد إيران.

وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها السعودية لإقناع حلفائها بضرب إيران، خاصة بعد أن تراجعت واشنطن عن الهجوم قبل دقائق من تنفيذه.

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وأشار إلى أن المسؤول السعودي الذي يرافق وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، في زيارته إلى لندن، طلب من بريطانيا الأمر ذاته، لكن المسؤولين رفضوا ذلك.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس، إلغاء ضربة ضد إيران قبل فترة وجيزة من بدء الطائرات العسكرية بتنفيذها.

وشهد عام 2018 سلسلة زيارات ولقاءات تطبيعية بين “إسرائيل” والسعودية في مجالات عدة، إذ كشفت وسائل إعلام عبرية عن زيارة اللواء أحمد عسيري، نائب رئيس المخابرات السعودي المُقال، دولة الاحتلال عدة مرات في مناسبات مختلفة، وفق ما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

وتعيش العلاقات السعودية-الإسرائيلية أفضل أيامها في التاريخ؛ إذ أعرب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال غادي إيزنكوت، في مقابلة مع صحيفة “إيلاف” السعودية، عن استعداد “إسرائيل” لتبادل المعلومات الاستخبارية مع الجانب السعودي بهدف التصدّي لنفوذ إيران.