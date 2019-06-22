حسن مراد يعلن عن أكبر حملة بيئية في البقاع الغربي وراشيا في شهر أيلول

أعلن وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ أنه "في شهر أيلول سيعلن عن أكبر حملة بيئية في ​البقاع الغربي​ و​راشيا​، وسيكون فيه جيش بيئي كانت تسعى اليه ​وزارة البيئة​"، لافتاً إلى أن وزارة البيئة مظلومة ب​الموازنة​، وإلى أنه كان من الداعمين لرفع ميزانيتها.

وخلال حفل عشاء على شرف وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ في دارة مراد في شتوراما، أشار إلى أننا "نحن في حكومة الى العمل سنضع أيدينا بأيدي بعض من أجل تخفيف المشاكل على اللبنانيين".

وأوضح أن الهدف من دعوة الوزراء الى "بيت المرجعية" لأنهم يتعاطون بملف البقاع والبقاعيين، ودعا الحضور لأن يكتبوا مطالبهم وهواجسهم ليعمل على نقلها الى المعينيين ومتابعة حل هذه القضايا مع الوزراء المعنيين.

Advertisements

وأطلق مراد شعاراً "معاً نحو غدٍ أفضل"، وتوجه الى الوزير جريصاتي بالقول "كلني ثقة أنك ستنجح بمهمتك".

وعرض الوزير مراد هواجس أبناء البقاع في مشاكل البحيرة والصيد والمرامل والكسارات، مستعرضاً مطالبهم المتوافقة مع خطة التوجيه التي أقرها جريصاتي.

كما لفت الى مشاكل المزارعين ومشكلة الليطاني في برالياس والمرج، مشيراً إلى أن "لدينا مشكل بقاعية كثيرة وكبيرة وهي هم من هموم البقاعيين، وعندما أطالب بها ستكون الى جانبي"، قائلاً: "اتحمل جزء من هذه المشاكل لذا علينا ان نقف الى جنب بعضنا في حل هذه المشاكل".