الطقس غداً قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الأحد قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات، دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في المناطق الجبلية والداخلية .
أما الإثنين، فقليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل اجمالاً باستثناء الساحل الجنوبي، حيث يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة و يستمر الارتفاع في المناطق الجبلية والداخلية مترافقاً مع ارتفاع في نسبة الرطوبة .
أما الثلاثاء، فقليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة بسبب نسبة الرطوبة المرتفعة، كما تشهد المناطق الجبلية والداخلية ارتفاعًا اضافيًا بدرجات الحرارة. ودون تعديل يُذكر على الساحل.
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