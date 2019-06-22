الطقس غداً قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن ​الطقس​ المتوقع في لبنان يوم الأحد قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات، دون تعديل يذكر في ​درجات الحرارة​ على الساحل وارتفاعها في المناطق الجبلية والداخلية .

أما الإثنين، فقليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل اجمالاً باستثناء الساحل الجنوبي، حيث يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة و يستمر الارتفاع في المناطق الجبلية والداخلية مترافقاً مع ارتفاع في نسبة الرطوبة .

أما الثلاثاء، فقليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة بسبب نسبة الرطوبة المرتفعة، كما تشهد المناطق الجبلية والداخلية ارتفاعًا اضافيًا بدرجات الحرارة. ودون تعديل يُذكر على الساحل.