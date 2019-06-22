الأنباء: ضربة أميركية لإيران قبل صفقة القرن تطيح بها وبترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

رأت مصادر ​لبنان​ية متابعة، عبر صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن الضربة الأميركية لإيران قبل إنجاز "​صفقة القرن​" يطيح بها، ومعها يطيح أيضا بالرعاية الأميركية لعملية ​ترسيم الحدود​ البرية والمائية للبنان في الجنوب، والتي تستعجلها ​إسرائيل​، من خلال تحديد مهلة المفاوضات لستة أشهر تسريعا لإنتاج الغاز، بينما يصر لبنان على أن يبقى أجل المفاوضات مفتوحا، وأن يشمل الترسيم الحدود البرية والبحرية، وليست البحرية فقط، كما يريد الإسرائيليون.

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