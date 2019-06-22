درويش: إضراب اساتذة اللبنانية يهدد مستقبل أكثر من 80 ألف طالب

اشار عضو كتلة الوسط المستقل النائب ​علي درويش​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ان "​إضراب​ ​اساتذة الجامعة اللبنانية​ يهدد مستقبل أكثر من 80 ألف طالب، وإيمانا منا بقدسية حقوق الأساتذة سبق وتضامنا معهم"، مضيفا:"العبرة في كيفية إنقاذ الجامعة الوطنية بركيزتيها الطالب والأستاذ وأن يصار إلى وضع حلول تنهي الأزمة العالقة لإنقاذ ​العام الدراسي​".

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