أوساط للراي: حزب الله سيكون آخر الأوراق التي تحرِّكها إيران

اشارت اوساط لصحيفة "الراي" إلى أن "​حزب الله​ سيكون آخِر الأوراق التي تُحَرِّكُها ​إيران​ متى دعتْ الحاجة، في ظلّ اتساع مسْرح العمليات الذي تستخدمه ​طهران​ في حرب إسقاط العقوبات"، لافتة الى أن "مناخ الحرب واحتمالات دخول ​لبنان​ على خطّها بدأ يرخي بثقله على الواقع الداخلي، الذي يستعدّ لموسم سياحي واعِدٍ، في ظل ما يشبه الإنذارات المبكّرة".

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