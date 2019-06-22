رد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، في بيان، النائب نهاد المشنوق، مؤكداً أنه لم يقصد الإساءة للمشنوق بقدر ما كان يستعرض حادثة وقعت وعليها شاهد، لافتاً إلى أنه "سأقوم بذكر إسمه إذا رد المشنوق مجدداً وهو يعرف بأني لا أمارس الكذب، ولكن يبدو بأن الذاكرة بدأت تخونه".
وأضاف: "كما أذكر قال لي بأن العرض من الأمير بندر بن سلطان وقد أتى بعرضه مرتين وليس مرة واحدة وفي إحدى المرتين كان الصديق موجوداً، وما قصدته كان رداً على بعض الكلام الذي صدر لأقول أن المال لا يغير قناعاتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب رداً على المشنوق: أتى بعرضه مرتين لكن يبدو أن الذاكرة بدأت تخونه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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