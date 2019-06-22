واشنطن بوست: ترامب صدق قبل أيام على ضربة إلكترونية تشل أنظمة إطلاق الصواريخ الايرانية

افادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ صدق قبل أيام على ضربة إلكترونية تشل أنظمة ​الحاسوب​ ال​إيران​ية الخاصة بإطلاق ​الصواريخ​"، مشيرة الى ان "الهجمات الإلكترونية الأميركية على إيران تمت مساء الخميس الماضي".

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