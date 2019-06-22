حماس: ما كشفه كوشنير حول صفقة القرن التفاف على القضية الفلسطينية

اعتبر الناطق باسم حركة "حماس" ​فوزي برهوم​ أن "ما كشفه مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنير حول ​صفقة القرن​ ومؤتمر البحرين الاقتصادي هو التفاف على ​القضية الفلسطينية​ وحقوق شعبنا، ومقايضة رخيصة مقابل بالمال والمشاريع الاقتصادية مقابل الحقوق الفلسطينية".

وأشار إلى أننا "نعي خطورة هذه المخططات الأميركية، وتساوق البعض معها، ومحاولات تجميلها وتمريرها لشطب القضية الفلسطينية وتصفيتها من البوابة الاقتصادية والمال المسيس، ولذلك شعبنا بكل مكوناته سيواجه كل هذه المخططات والمشاريع، ولن يسمح بتمرير مثل هذه الصفقات المشبوهة".

وطالب برهوم كل الدول العربية بعدم المشاركة في هذا المؤتمر المشؤوم أو التساوق معه، وضرورة التعاطي المسؤول مع مواقف الحالة الفلسطينية الموحدة الرافضة لانعقاده وضرورة مواجهته.