زاد: جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطالبان السبت المقبل

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى ​أفغانستان​ ​زلماي خليل زاد​ أن جولة مفاوضات جديدة سيعقدها الوفد الأميركي مع حركة "طالبان" في 29 حزيران الحالي. وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أشار إلى أننا "سنبدأ جولة المحادثات القادمة في 29 حزيران"، موضحاً أنه "بناء على زياراتي الأخيرة إلى أفغانستان وقطر، أعتقد أن جميع الأطراف تريد تقدمًا سريعًا في العملية (السلام)".

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