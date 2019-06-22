شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب تركى يحذر: إذا فاز حزب أردوغان فى انتخابات اسطنبول سينتقم من المعارضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى التركى، أمد دجلة، أنه إذا حقق حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان الفوز في انتخابات رئاسة إسطنبول، فلن يتردد للحظة واحدة في بدأ خطته لتنفيذ عمليات سياسية وعسكرية ضد حزب الشعوب الديمقراطي والأكراد، موضحا أن الحكومة الحالية ستقوم، بعد 23 يونيو، بتعيين حارس قضائى على 26 بلدية تابعة لحزب الشعوب الديمقراطي.

الكاتب الصحفي التركي قال بحسب صحيفة "أحوال تركية" التركية المعارضة، إنه إذا خرج حزب العدالة والتنمية منتصرا من انتخابات إسطنبول، فسوف يتشبث بشكل أكبر بسياسة الحرب تلك، وسوف يسعى للانتقام من الجميع، وليس الأكراد فقط. سيبادر بالهجوم على الجميع وسَيُسرع من عملياته السياسية العسكرية ضد الأكراد".

Advertisements

وتابع : قررت حكومة حزب العدالة والتنمية، في محاولة منها لكسب تأييد الناخبين الأكراد في انتخابات إسطنبول، فتح أبواب سجن إيمرالي، وصار عبد الله أوجلان يلتقي على الأقل بمحاميه في الوقت الحاضر، أضف إلى هذا ما يتردد عن تهيئة المناخ من أجل التوصل لحل للقضية الكردية، لكن الأمور تسير على النقيض تماما مما يتردد في الوقت الحالي.

‌

‌