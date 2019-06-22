شكرا لقرائتكم خبر عن باحث حقوقى: الكونجرس الأمريكى تلقى تقارير تثبت تمويل قطر للتنظيمات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن مطالبات عدد من نواب الكونجرس بتصنيف قناة الجزيرة كعميل أجنبى يؤكد أن هؤلاء النواب حريصين على مصالح بلدهم وأمنها القومى.

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وقال الباحث الحقوقى، إن هذه المطالبات جاءت بعد ما وصلتهم تقارير أمنية تم عرضها على الكونجرس الأمريكي أثبتت دعم وتمويل قطري للتنظيمات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، كما أن أعضاء في الأسرة الحاكمة القطرية متورطين في هذا الأمر.

وأوضح هيثم شرابى، أن قناة الجزيرة والمنصة الجديدة الجزيرة Ag+ يقومان بالتغطية الإعلامية للعمليات الإرهابية التي تقوم بها التنظيمات المسلحة مما يهدد مصالح أمريكا في المنطقة.

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كان تقرير بثته قناة "سكاى نيوز"، قال إن نواب فى الكونجرس الأمريكى ووزارة العدل الأميركية طالبوا بتصنيف قناة الجزيرة القطرية كعميل أجنبى فى بلادهم، وقال النواب فى خطابهم، إن الرسائل الإعلامية لهذه القناة تبرهن على تحكم العائلة المالكة بها.

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