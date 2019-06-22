شكرا لقرائتكم خبر عن 4 منظمات حقوقية تجتمع في جنيف لمناقشة أزمة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ وصول أعضاء البعثة المشتركة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إلى جنيف والتى تتكون من 4 منظمات هم: مؤسسة ماعت ومنظمة شركاء من أجل الشفافية الحاصلين على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة، والتحالف الدولى للسلام والتنمية فى جنيف، ومجموعة الاستشارات الدولية وهى بيت خبرة فى مجال حقوق الإنسان والآليات الدولية.

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وتضم البعثة 26 مشاركا من ثمان دول عربية وأوربية وأفريقية وهم (مصر، كينيا، الصومال، إيطاليا، رومانيا، تركيا، سويسرا، ولاتفيا )

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ويأتي علي رأس مهام البعثة المشتركة القيام بتدريب المشاركين على كيفية التعاون مع الآليات الأممية لحماية حقوق الانسان تدريبا تعايشيا.

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وتناقش البعثة خلال مشاركتها في أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الواحدة والأربعون والتي ستبدأ يوم الاثنين الموافق 24 يونية 2019 أزمة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب في بعض الدول الأوروبية والعربية والأفريقية وان كانت إعادة تأهيلهم ممكنة هذا بالاضافة الى فتح ملف الفساد في الشرق الاوسط وأثر الفساد على حقوق المرأة، وذلك بتنظيم ندوتين على هامش أعمال الدورة.

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واوضح أيمن عقيل رئيس البعثة ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، أن البعثة تهدف في الأساس إلى نشر السلام وتقبل الآخر والتعايش مع الثقافات المختلفة وذلك بمشاركة الأعضاء من دول وثقافات مختلفة جمعهم الإتحاد من أجل السلام وإحترام حقوق الإنسان في كافة بقاع الأرض ونبذ التطرف والعنف والإرهاب.

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ومن جانبها قالت منة الله عبد الرؤوف منسقة البعثة ورئيس وحدة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بالمؤسسة أن جميع المشاركين إجتمعوا تحت شعار "اتحدوا من أجل السلام" وهذا التجمع هو بداية لحدث كبير تعد له البعثة أثناء مشاركتها في أعمال الدورة في جنيف وستعلن عنه مع بداية الدورة.

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