شكرا لقرائتكم خبر عن باحث إسلامى: أردوغان شريك فى كافة الجرائم التى ارتكبتها الإخوان ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن مصر استطاعت أن تضع رجب طيب أردوغان فى حجمه الحقوقى، موضحا أن رد وزارة الخارجية المصرية على تداولات الرئيس التركى اتسم بالترفع والإحاطة بأهداف أردوغان الحقيقية من وراء تصريحاته وكشفها باختصار ودون تفاصيل والدخول في مهاترات.

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وأضاف الباحث الإسلامى، أنه ليس لدى مصر ومسئوليها وقتًا ليضيعوه مع رجل مأزوم يسعى لإيجاد مخارج لأزماته عبر تكرار تدخله في الشأن المصرى، مناصرا جماعة الإخوان الارهابية، لافتا إلى أن أردوغان يغض الطرف عن إرهاب جماعة الإخوان وما ارتكبته من كوارث وسفك دماء وتفجيرات واغتيالات لأن نظام أردوغان شريك في هذه الجرائم الارهابية لتحقيق أهداف تركيا التي باتت معروفة من وراء دعمها لجماعة الاخوان.

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ولفت هشام النجار، إلى أن أردوغان يكرر التطاول على مصر لأن قيادتها وشعبها هم من قضوا على أحلامه الامبراطورية وأوقفت مشروعه التوسعي عبر احتلال مناطق بالداخل العربي أو حكم مدن عربية عبر وكلاء من جماعة الإخوان.