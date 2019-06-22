شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر: عصابة الدوحة ضائعة وموقفها محرج أمام العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، النظام القطرى بالسفهاء الذين لا يعرفون مصلحة أنفسهم، مشيرا إلى أن التحالف القطرى مع إيران يؤكد أن هذا التنظيم لا يتمتع بأى حكمة.

‌

وقال الشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن تحالف تنظيم الحمدين الإرهابى مع حليفتهم غير الشريفة – فى إشارة إلى إيران – يعد غباء مستفحل فلو كان هناك حكمة لما تم التحالف مع دولة تقبع تحت العقوبات والتهديد منذ عقود.

‌

وتابع أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن الأجواء متوترة الآن وعصابة الدوحة ضائعة وموقفها محرج جدآ أمام العالم يمكن تلحق رحلتك ويمكن ماتلحق!.

‌

Advertisements

واضاف أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، أن دول كثيرة مثل أمريكا وبريطانيا والإمارات وماليزيا وهولندا وسنغافورة منعت تحليق طائراتها المدنية فوق إيران، وبالطبع خطوط تنظيم الحمدين الإرهابى البحرية أو الجوية ستُمنع من الحركة بينها وبين نظام الملالى حتى الطيران الأميرى سيُمنع من التحليق.

‌

‌

‌

من جانبه قال جابر الكحلة المرى، المعارض القطرى، فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": منظمات حقوقية، وقضايا قانونية، وإعلام غربى، سوف نستعين بالله ثم سوف نطلق قريبًا بعمل يكشف جرائم حكومة قطر ودور الأجهزة الأمنية فى قمع وتكميم الأفواه وسلب الحقوق، وسوف نحاول جاهدين كشف تستر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتزوير وطمس رئيسها للحقائق.

‌

وأضاف المعارض القطرى، أن قضية المعتقلة القطرية لطيفة المسيفرى سوف نصدح بها خلال المشروع القادم بإذن الله، فليس أمام حكومة تميم إلا أن تتوقف عن هدر كرامة نساء قطر التى حفظت منذ تأسيس الدولة إلا أن هذا التجاوز سوف يكون ثمنة باهظا على المسؤول الأول بالحكومة القطرية.