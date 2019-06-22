محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه أجل عملية مخطط لها لجمع المهاجرين غير الشرعيين من أجل ترحيلهم لمدة أسبوعين لمنح نواب الكونجرس وقتا للتفاوض على اتفاق بشأن قوانين اللجوء الأمريكية.
وكتب ترامب عبر موقع تويتر: "بناءً على طلب الديمقراطيين، أجلت عملية إبعاد المهاجرين غير الشرعيين (الترحيل) لمدة أسبوعين لمعرفة ما إذا كان يمكن للديمقراطيين والجمهوريين أن يجتمعوا ويضعوا حلاً لمشاكل اللجوء والثغرات في الحدود الجنوبية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، ستبدأ عمليات الترحيل!".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يؤجل مداهمات الترحيل أسبوعين ليمنح نواب الكونجرس وقتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.