تَاجر في أدوية مخدرة.. السجن المشدد 3 سنوات لصيدلي بالأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار صبحى صبحي عبد المجيد، بالسجن المشدد 3 سنوات على دكتور صيدلي، وتغريمه 50 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في الأدوية المدرجة بجدول المخدرات، والمنشطات الجنسية مجهولة المصدر بالأزبكية.

وحسب أمر إحالة المتهم للمحاكمة، فأن النيابة نسبت لمالك الصيدلية، اتهامات بالترويج والاتجار في أدوية مخدرة؛ "المورفين "، "بيتا هيدروكسى فنتانيل"، "الترامادول".

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وتلقى قسم الأزبكية، بلاغًا ببيع المتهم، العقاقير المخدرة والمغشوشة وغير مصرح بالتعامل فيها، وترويجها على صغار السن بمحل عمله.

وتم تشكيل لجنة من الإدارة العامة للصيادلة، وانتقلت للصيدلية، وضبط أعضاؤها كمية من الأدوية المدرجة بالجدول، وكمية من المنشطات الجنسية مجهولة المصدر.

وبحسب القانون، يحق للمتهم الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحقه، خلال 60 يومًا من تاريخ صدوره، للفصل في تأييده أو تعديله أو إلغاءه، كأخر درجة تقاضي.