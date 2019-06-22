محمد اسماعيل - القاهرة - لمخاوف أمنية.. "مايكروسوفت" تمنع موظفيها من استخدام عدد من التطبيقات

واشنطن - (أ ش أ)

منعت شركة مايكروسوفت الأمريكية موظفيها من استخدام عدد من التطبيقات والخدمات داخل الشركة لمخاوف أمنية.

ووفق ما ذكر موقع "جيك واير"، إن "مايكروسوفت" فرضت على موظفيها قائمة من التطبيقات والخدمات المحظور استخدامها داخل الشركة؛ أبرزها النسخة المجانية من منصة إدارة فرق العمل "سلايك"، بل كانت منصة (أمازون ويب سيرفيسيز) والباقة المكتبية السحابية مستندات جوجل "جوجل دوكس" من بين الخدمات التي دعت إلى عدم استخدامها داخل الشركة.

وتخشى الشركة من عدم امتثال منصتي "سلايك فري" و"سلايك بلس" للقواعد الأمنية المتبعة داخل الشركة.