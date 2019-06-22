دراسة: "خرائط جوجل" تمتلئ بأكثر من 11 مليون نشاط تجاري غير حقيقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كاليفورنيا - (أ ش أ)

كشفت دراسة حديثة عن أن خدمة "خرائط جوجل" تمتلئ بأكثر من 11 مليون نشاط تجاري غير حقيقي، وهو ما يؤثر سلبًا على الوصول إلى الشركات الحقيقية المنافسة.

ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج"، أنه بحسب الدراسة التي أجرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن غالبية الشركات غير المدرجة في مواقعها الصحيحة على "خرائط جوجل" وغيرها من الشركات غير الحقيقية الأخرى تتضمن أعمال المقاولات وخدمات تصليح السيارات.

وأشارت الدراسة إلى أن مثل تلك الشركات يلجأ إليها الناس في حالات الطوارئ حيث لا يملكون الوقت الكافي للتحقق من مصداقيتها.

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وتوصلت الدراسة إلى أن 13 من أصل 20 عملية بحث على محرك "جوجل" أوردت عناوين غير صحيحة للشركات، وأن أثنين فقط كانت شركات حقيقية امتثلت بالفعل للخطوط التوجيهية لشركة "جوجل".

وتزعم "جوجل" في دراسة أكاديمية أن 5ر0% فقط من استعلامات البحث عن الشركات المحلية تعطي أنشطة تجارية غير حقيقية، بينما يشير تحقيق منفصل أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى العكس.

وتأتي الدراسة بعد يوم من إعلان "جوجل" عن منح الشركات مزيدًا من الخيارات لتخصيص البروفايل الخاص بهم على محرك البحث وخرائط جوجل عبر ميزة "ماي بيزنيس".