يوتيوب تختبر عرض واخفاء التعليقات على أجهزة "أندرويد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كاليفورنيا - (أ ش أ)

بدأت شركة يوتيوب الأمريكية، المملوكة لعملاق محركات البحث على الإنترنت "جوجل"، في اختبار إخفاء التعليقات التي تحض على الكراهية والعنصرية من مقاطع الفيديو على منصتها افتراضياً بشكل مبدئي في الهند.

وبدأت الشركة حالياً في تطبيق الميزة الجديدة على منصة "يوتيوب"، على الأجهزة المحمولة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، والتي تقوم بإخفاء التعليقات المنشورة أسفل مقاطع الفيديو ولا تظهرها إلا بعد ضغط المشاهد على زر "تعليقات".

وقال متحدث باسم الشركة: "نختبر بضع خيارات متنوعة لكيفية ظهور التعليقات على صفحة المشاهدة، وهذا الخيار واحد من بين العديد من التجارب الصغيرة الكثيرة التي نجريها طول الوقت على يوتيوب، وسوف ندرس نشر تلك المميزات لقطاعات أكبر استنادا إلى ردود الفعل على تلك التجارب".

وكانت "يوتيوب" قد أعلنت في شهر فبراير الماضي، أنها لن توصي بمقاطع الفيديو التي تقترب من انتهاك الأدلة التوجيهية لمجتمعها؛ مثل المحتوي التآمري والذي يحتوي على معلومات طبية مزيفة.