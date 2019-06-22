بالصور .. الجيش الجزائري يكشف عن مخزن للاسلحة والذخيرة من بينها قاعدتي اطلاق صواريخ

كشف الجيش الجزائري قرب الشريط الحدودي مع دولة مالي على مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقية رشاشة من نوعFMDP ، كلاشنيكوف، وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، إضافة إلى قاعدتي إطلاق صواريخ، و87 قذيفة هاون، و قذائف RPG-2 ، علاوة على 2496 طلقة.

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