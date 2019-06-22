اخبار العالم

محاولة انقلاب فاشلة في ولاية أمهرة الإثيوبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت إثيوبيا، اليوم السبت، فشل محاولة انقلاب ضد زعيم ولاية أمهرة، من دون أن تحدد الجهة التي تقف وراءها.

وقال نيجوسو تيلاهون السكرتير الصحفي

لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لمحطة "إي.بي.سي" التلفزيونية الرسمية، إن "محاولة انقلاب منظمة وقعت في بحر
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
دار، ولكنها فشلت"، من دون أن يحدد الجهة أو المجموعة التي تقف وراءها.

وأفاد شهود عيان، بسماعهم دوي إطلاق نار في بحر دار، ولم ترد تفاصيل أكثر عن محاولة التمرد الداخلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محاولة انقلاب فاشلة في ولاية أمهرة الإثيوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا