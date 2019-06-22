محاولة انقلاب فاشلة في ولاية أمهرة الإثيوبية

أعلنت إثيوبيا، اليوم السبت، فشل محاولة انقلاب ضد زعيم ولاية أمهرة، من دون أن تحدد الجهة التي تقف وراءها.
وقال نيجوسو تيلاهون السكرتير الصحفيلرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لمحطة "إي.بي.سي" التلفزيونية الرسمية، إن "محاولة انقلاب منظمة وقعت في بحر
وأفاد شهود عيان، بسماعهم دوي إطلاق نار في بحر دار، ولم ترد تفاصيل أكثر عن محاولة التمرد الداخلي.
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