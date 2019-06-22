يبدو أن التراشق الكلامي بين عمدة لندن، صادق خان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن ينتهي بعدما وصف خان ترامب بالقول: "طفل طوله متران وعمره 3 سنوات في البيت الأبيض".
وجاءت تصريحات صادق خان هذه في قاعة غصت بالأساتذةوسط مدينة ويستمنستر، اليوم السبت، في مناسبة تربوية.
وأضاف خان أنه أقفل هاتفه قبل أن يضيف: "أطلب ممن لم يغلقوا هواتفهم أن يبلغوني فيما إذا كان الطفل في البيت
وكان ترامب قد وصف خان بأنه فاشل وبارد وقاس، كما أنه سخر من اسمه، وطوله، في تغريدة على "تويتر"، عندما حطت طائرته الرئاسية على الأراضي البريطانية في زيارته الأخيرة لبريطانيا مطلع الشهر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر عمدة لندن: ترامب طوله 6 أقدام وعمره العقلي 3 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.