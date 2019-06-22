عمدة لندن: ترامب طوله 6 أقدام وعمره العقلي 3 سنوات

يبدو أن التراشق الكلامي بين عمدة لندن، صادق خان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن ينتهي بعدما وصف خان ترامب بالقول: "طفل طوله متران وعمره 3 سنوات في البيت الأبيض".

وجاءت تصريحات صادق خان هذه في قاعة غصت بالأساتذة

وسط مدينة ويستمنستر، اليوم السبت، في مناسبة تربوية.

وأضاف خان أنه أقفل هاتفه قبل أن يضيف: "أطلب ممن لم يغلقوا هواتفهم أن يبلغوني فيما إذا كان الطفل في البيت

الأبيض، ابن الـ3 سنوات، وبطول يبلغ مترين قد بدأ بالتغريد عني. هل تستطيعون أن تخبروني بذلك.

وكان ترامب قد وصف خان بأنه فاشل وبارد وقاس، كما أنه سخر من اسمه، وطوله، في تغريدة على "تويتر"، عندما حطت طائرته الرئاسية على الأراضي البريطانية في زيارته الأخيرة لبريطانيا مطلع الشهر الجاري.