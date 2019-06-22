الحلبوسي وعلاوي يؤكدان ضرورة استكمال تشكيل الحكومة العراقية

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، ضرورة إكمال تشكيل الحكومة والتصويت على الدرجات الخاصة.
وقال مكتب الحلبوسي ، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ، اليوم السبت، "إن رئيس مجلسالنواب استقبل رئيس ائتلاف الوطنية، وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد، وتطورات الوضع الإقليمي، وأهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي".
وأضاف البيان "إن اللقاء بحث ضرورة تفعيل
وأشار الى أن اللقاء أكد على ضرورة حسم الوزارات الشاغرة، وإكمال الكابينة الوزارية، والتصويت على الدرجات الخاصة، وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة.
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