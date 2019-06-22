ترامب يكشف موعد فرض عقوبات جديدة على طهران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك عقوبات مشددة جديدة على طهران ستعلن الاثنين المقبل، مؤكدًا أن هذه العقوبات ستؤتي ثمارها.
وقال ترامب - عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، وفقًا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية مساء اليوم السبت- إن "إيرانلا يمكنها الحصول على سلاح نووي لكن اتفاق أوباما مهد لذلك".
وكان ترامب قد قال - في وقت سابق اليوم - إنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران، وإن العمل العسكري ضد
وأوضح الرئيس الأمريكي - في مؤتمر صحفي - أن العقوبات الإضافية على إيران تهدف إلى منعها من الحصول على أسلحة نووية، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى منتجع كامب ديفيد لإجراء مشاورات حول إيران.
وأعرب عن أمله في أن يتمتع النظام الإيراني بالذكاء الكافي لمراعاة مصالح شعبه.
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