بغداد تدعو فرنسا للاستثمار في إعادة إعمار العراق

دعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، فرنسا إلى المساهمة عبر شركاتها الاستثمارية في إعادة إعمار البلاد، مشددا على أن العراق بيئة خصبة للاستثمار.
وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن "الوزير محمد علي الحكيم تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بحثا خلاله العلاقات الثنائية، ومجالات الارتقاء بها إلى ما يلبي مصالح الشعبين".
وأشار البيان إلى أن الحكيم، أعرب عن "تطلع بغداد إلى تعزيز التعاون والشراكة، وأهمية مساهمة باريس في جهود إعادة إعمار
وأشارت الوزارة، إلى أن "الجانبين تبادلا الرؤى والأفكار حول مستجدات القضايا الإقليمية، وسبل التنسيق، والتشاور فيما يهم البلدين، ويساهم في تهدئة الأوضاع، وتحقيق الأمن، والاستقرار في هذا الظرف الحساس، ويتيح المجال لإيجاد المزيد من فرص التنمية التي تساعد في تحقيق رفاهية شعوب المنطقة".
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