مستشار الرئيس التونسي : السبسي بصحة جيدة

أكد مستشار رئاسة الجمهورية التونسية فراس قفراش اليوم السبت أن رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري "وفي صحّة جيّدة"، وسيشرف بداية الأسبوع القادم على موكب الاحتفال بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني التونسي. الوطني التونسي. وقال قفراش - في تصريح صحفي - إن الرئيس السبسي سيواصل لقاءاته الرسميّة وغير الرسميّة، خاصة فيما يتعلق بالاستماع إلى آراء مختلف الفاعلين

وانتقل السبسي - مساء أمس - إلى المستشفى العسكري بتونس لإجراء بعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، وذلك وفق تدوينة نشرها قفراش على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي. السياسيين وخبراء القانون الدستوري بخصوص تنقيحات القانون الانتخابي التى تم التصديق عليها الثلاثاء الماضي.وانتقل السبسي - مساء أمس - إلى المستشفى العسكري بتونس لإجراء بعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة، وذلك وفق تدوينة نشرها قفراش على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

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