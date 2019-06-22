أوقفت وزارة الداخلية الجورجية، اليوم السبت، أكثر من 300 شخص على خلفية الاحتجاجات في تبليسي، مشيرة إلى أنه تم الحكم على 121 شخصا منهم بالاعتقال الإداري، فيما أطلق سراح الباقين. أطلق سراح الباقين. ودعت الوزارة - وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - المتظاهرين إلى الالتزام بالقانون ومراعاة النظام

وكان الحزب الحاكم في جورجيا قد أعلن - أمس - أن رئيس البرلمان استقال من منصبه عقب الاشتباكات التي وقعت في العاصمة "تبليسي" بين الشرطة ومحتجين على مشاركة وفد روسي في الدورة العامة للجمعية البرلمانية الأرثوذكسية. والانضباط.وكان الحزب الحاكم في جورجيا قد أعلن - أمس - أن رئيس البرلمان استقال من منصبه عقب الاشتباكات التي وقعت في العاصمة "تبليسي" بين الشرطة ومحتجين على مشاركة وفد روسي في الدورة العامة للجمعية البرلمانية الأرثوذكسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية الجورجية تعتقل 120 شخصاً على خلفية الاحتجاجات في تبليسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.