تهنئة دوق لوكسمبورج بذكرى اليوم الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى الدوق هنري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب خادم الحرمين الشريفين، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للدوق هنري، ولحكومة وشعب دوقية لوكسمبورج الكبرى الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية مماثلة للدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورج الكبرى، معربا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب دوقية لوكسمبورج الكبرى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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