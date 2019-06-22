- خريج أكاديمية «ويست بوينت» العسكرية بنيويورك.
- كان مقاتلا في حرب الخليج عام 1991 في وحدة «101 ايربورن».
- تولى مسؤولية مجموعة رايثيون للصناعات الدفاعية.
- عمل في الكونجرس مستشارا للأمن القومي.
- عمل كمتخصص في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
- شغل منصب وزير الجيش منذ نوفمبر 2017.
- يعتبر حليفا وثيقا للرئيس ترمب ومؤيدا لقراراته.
- أيد نشر قوات أميركية على الحدود مع المكسيك.
- يعتبر ملف شراء تركيا لنظام إس-400 الصاروخي أبرز ملفاته.
كانت هذه تفاصيل خبر مارك إسبر شارك في حرب الخليج الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.