مارك إسبر شارك في حرب الخليج الثانية

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عين مارك إسبر وزيرا للدفاع، خلفا لباتريك شاناهان الذي شغل المنصب بالوكالة، وذلك بعيد ساعات من إعلان ترمب أنه أمر بشن ضربة عسكرية على إيران ثم ألغاها قبل دقائق من تنفيذها. وفيما يلي أبرز محطات وزير الدفاع الأميركي الجديد:

- خريج أكاديمية «ويست بوينت» العسكرية بنيويورك.

- كان مقاتلا في حرب الخليج عام 1991 في وحدة «101 ايربورن».

- تولى مسؤولية مجموعة رايثيون للصناعات الدفاعية.

- عمل في الكونجرس مستشارا للأمن القومي.

- عمل كمتخصص في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

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- شغل منصب وزير الجيش منذ نوفمبر 2017.

- يعتبر حليفا وثيقا للرئيس ترمب ومؤيدا لقراراته.

- أيد نشر قوات أميركية على الحدود مع المكسيك.

- يعتبر ملف شراء تركيا لنظام إس-400 الصاروخي أبرز ملفاته.