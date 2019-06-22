السديس: تقرير كالامار تدخل سافر في شؤون المملكة

وبين أن هذا التقرير يعد تدخلا سافرا في شؤون المملكة وأجهزتها العدلية والقضائية التي تستمد أحكامها من الشريعة الغراء التي ضمنت حفظ الحقوق لجميع الأطراف بما يحقق العدالة بينهم. وأشاد السديس بالأجهزة العدلية والقضائية في المملكة من خلال القبض على المتهمين ومحاكمتهم وفق الأحكام الإسلامية الصادرة عن القرآن والسنة.
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