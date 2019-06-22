546 شاحنة عبرت الوديعة لإغاثة الشعب اليمني

من أجل تخفيف حدة معاناة الشعب اليمني جراء الانتهاكات الإنسانية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، عبرت منفذ الوديعة الحدودي مئات الشاحنات الإغاثية، تحمل على متنها مساعدات إنسانية متنوعة في طريقها لمختلف المدن والمحافظات في اليمن منذ مطلع العام الحالي 2019، وذلك اتساقًا مع الدور الإنساني الذي تتبناه المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،

وجرى تسيير 546 شاحنة تحمل 10640 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية والإيوائية والأدوية والتمور وأجهزة الغسيل الكلوي والأطقم المدرسية وخلافه متوجهة إلى محافظات ومدن اليمن دون استثناء.

وتسعى المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال هذه المساعدات إلى الوقوف مع الأشقاء في اليمن بكافة مناطقه دون تفريق، حفاظًا على كرامتهم وتلبية لاحتياجاتهم وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

أسر الأيتام

ينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عددًا من البرامج والمشاريع المجتمعية التنموية المستدامة في اليمن التي تهدف إلى حماية أسر الأيتام والمعيلات وتوفير حياة كريمة لهم، ومنها مشروع «لست وحدك»، ومشروع تحسين سبل العيش وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود من خلال تنفيذ برامج التدريب الحرفي والتمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة.

ونفذ المركز مشروع «لست وحدك» لحماية أسر الأيتام في اليمن، ويشمل مديريتي نهم وخولان بمحافظة صنعاء، ومديرية المخا بمحافظة تعز، ومديريتي الغيل والحزم بمحافظة الجوف، ومديريتي القرشية وولد ربيع بمحافظة البيضاء، ومدينة مأرب بمحافظة مأرب، يستفيد منه 420 يتيمًا بشكل مباشر و 2520 فردًا من أسر الأيتام بشكل غير مباشر.

تطوير المعيشة

ينفذ المركز مشروع تحسين سبل العيش وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في محافظات حضرموت، وشبوة، وعدن، ولحج، والجوف، يستفيد منه 3750 فردًا بشكل مباشر و18750 فردًا بشكل غير مباشر.

كما يهدف المشروع إلى تحسين سبل العيش في القطاعات الزراعية، وتطوير معيشة النساء المعيلات والأسر، ومواجهة سوء التغذية من خلال تشغيل المجتمعات بأنشطة كثيفة العمالة، وتمكين الشباب والعاطلين عن العمل مهنيًا واقتصاديًا، وتحريك الأسواق المحلية والإسهام في التدفقات النقدية. ويعمل المركز على عقد دورات تدريبية لأصحاب المهن الزراعية والراغبين في العمل الزراعي، ويتم تأهيل المستفيدين من الدورات المهنية إداريًا وماليًا لتمكينهم من العمل المؤسسي وإدارة المشاريع الخاصة.

فرص عمل

في مجال التدريب المهني الحرفي والمالي، يسعى المركز إلى تمكين ال

مستفيدات والمعيلات، حيث يجري تأهيل المعيلات في مجالات مهنية تمكنهن من الحصول على فرص عمل اختيارية في الخياطة وصناعة الحقائب والتجميل، وصناعة المعجنات والحلويات وصناعة البخور والعطور، وصيانة التمديدات المنزلية، وترميم الأثاث، وصيانة الجوالات، وفن الطلاء والديكور، والإسعافات الأولية، كما يجري تدريب المستفيدات في الجانب المالي على الادخار والموازنة المالية والخدمات المصرفية والإقراض والمفاوضات المالية، ويتم تسليم الشهادات الخاصة بكل مستفيدة حسب التخصص، وتسليم كل مستفيدة أدوات المهنة الخاصة بها من مكينة خياطة أو أدوات تجميل أو أدوات صيانة الجوالات وغيرها كل حسب التخصص.

دخل ثابت

يهدف المشروع إلى تأمين مصدر دخل ثابت لمعيلات الأسر الفقيرة من خلال تأهيلها بمهنة أو حرفة يدوية، بحيث تتحول هذه الأسرة من فقيرة إلى منتجة تعتمد على نفسها في تأمين احتياجاتها الأساسية التي تعينها على العيش بكرامة، ونقل المرأة المعيلة من مرحلة الاعتماد على المساعدات إلى مرحلة الاعتماد على الذات، والإسهام في القضاء على الفقر، وتمكين المرأة من مصدر دخل تقوم من خلاله بإعالة أفراد أسرتها، والإسهام في تقليص نسبة عمالة الأطفال المتسربين من التعليم في أوساط الأسر الفقيرة التي تعولها امرأة.

أهداف مشروع لست وحدك

الحديدة

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2927 كرتون تمر

17562 مستفيدًا

سقطرى

610 كراتين من السلال الغذائية

15 مديرية ومنطقة مستفيدة

حضرموت

302 سلة غذائية

1812 مستفيدًا

تأمين الإيواء لأسر الأيتام

ضمان انتظام المستهدفين في التعليم

توفير الوسائل التعليمية

تقديم الرعاية النفسية والصحية

تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية

دمج الأيتام بالمجتمع