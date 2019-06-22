الصداقة البرلمانية تعزز التعاون مع الأرجنتين وأوكرانيا

كما التقى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأوكرانية بمجلس الشورى الدكتور فايز بن عبدالله الشهري بمكتبه بمقر المجلس بالرياض سفير جمهورية أوكرانيا لدى المملكة فاديم فاخروشيف. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين لا سيما التعاون البرلماني.
يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية.
الارتقاء بالخدمات
عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل اجتماعا بحضور رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري لمناقشة أبرز المستجدات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص، حيث قدم أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى خلال الاجتماع عددًا من الآراء والاقتراحات والتساؤلات للجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف التجارية حول المعوقات وسبل تجاوزها بما يرتقي بالخدمات التي يقدمها القطاع الخاص.
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