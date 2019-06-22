حملات الاعتقال مستمرة استعداداً لمعركة إسطنبول

أبوظبي (وكالات) قبل ساعات من انطلاق جولة انتخابات الإعادة لاختيار رئيس بلدية اسطنبول، أصدرت السلطات التركية، قرارات اعتقال بحق 18 شخصاً، بينهم 13 عسكرياً بالخدمة، على خلفية مزاعم الانتماء إلى جماعة الداعية فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في 2016. وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة «خبر ترك»، فقد صدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة بولاية موغلا غربي البلاد. وتشن السلطات التركية، بشكل منتظم، حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة جولن.

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