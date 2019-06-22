مصر وموزبيق تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس جمهورية موزمبيق فيليب نيوسي، الذي يقوم بزيارة رسمية للقاهرة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، حيث تم الاتفاق على تفعيل الآليات القائمة للتعاون بين الجانبين وعلى رأسها اللجنة المشتركة.

وفي هذا السياق، أكد الزعيمان أهمية العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، ودعم جهود التنمية الاقتصادية في موزمبيق، لاسيما في مجالات تطوير البنية التحتية، فضلاً عن تطوير التعاون في قطاعات الزراعة والاستزراع السمكي والصحة والاتصالات والنقل والمواصلات، حسبما ذكر المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

وصرح السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي قدم في بداية المباحثات خالص تعازي مصر لحكومة وشعب موزمبيق الشقيق في ضحايا الأعاصير التي تعرضت لها مؤخراً، مؤكداً على دعم مصر لجهود إعادة إعمار المناطق المتضررة بموزمبيق، ووقوفها بجانبها في هذه المحنة.

من جانبه، أعرب رئيس موزمبيق عن سعادته بهذه الزيارة التي تعد الأولى لرئيس موزمبيقي لمصر، والمشاركة أمس في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، مشيداً في هذا الإطار بما شاهده من تميز في حفل الافتتاح، والقدرات المصرية التي تعد خير تمثيل للقارة الأفريقية.

كما أشاد الرئيس الموزمبيقي بدور مصر الرائد على الصعيد الأفريقي، وقيادتها الحكيمة للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وجهودها في دفع عملية التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الأفريقية، معرباً عن حرص موزمبيق على مواصلة التشاور مع مصر بشأن القضايا والتحديات التي تواجه أفريقيا.

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وذكر المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، أن المباحثات بين الجانبين تناولت آخر المستجدات والتطورات الإقليمية وعلى المستوى القاري، وذلك في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، إذ اتفق الجانبان على أهمية مواصلة العمل لتنفيذ الأهداف التنموية في مختلف المجالات المنصوص عليها في أجندة 2063، وكذلك التركيز على تنفيذ المشروعات القارية التي تمثل أولوية للدول الأفريقية.

كما ناقش الزعيمان تعزيز الآليات الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وتكثيف الجهود في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.

وعقب انتهاء المباحثات، عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً مشتركاً، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات التشاور السياسي، وإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول، والتعاون الزراعي والأمن الغذائي.